25 clubs labellisés Norm’Handi en 2020

25 clubs normands se sont vus distingués cette année du label Norm’Handi, destiné à valoriser et accompagner les actions en faveur de l’accès au sport pour les personnes en situation de handicap.



Dans une démarche de promotion, de soutien et d’accompagnement de la pratique sportive pour les publics en situation de handicap, la Commission Territoriale « Sport et Handicap » du Comité Régional Olympique et Sportif (CROS) Normandie a mis en place un label régional Norm’Handi. Ce label a pour but de valoriser et d’accompagner les associations sportives du territoire normand dans leurs démarches d’amélioration d’accueil des personnes en situation de handicap. Le CROS Normandie, ses partenaires institutionnels et privés ont ainsi présenté la liste des clubs labellisés pour cette année 2020. Cette distinction récompense des clubs du territoire régional qui ont su intégrer des personnes handicapées au sein de leurs structures et de leurs pratiques sportives.







Les clubs labellisés en 2020

Amicale des Sourds Section Sportive de Caen

Centre de Loisirs Nautiques d’Asnelles

Ecole de Voile de Courseulles

Handi Antéol

Tennis Club de Bayeux

ABCE (Aqua Baby Club Ebroïcien)

Compagnie des Archers de la Madeleine

Handisport actions

Kawan Handiplongeurs

Saint-Marcel Vernon Handball

Val de Reuil Olympique Lutte

Vertical’Cité

Archers des Abrincates

Club Hippique Granville

Patronage Laïque Saint-Lô Tennis de Table

SAEL Montebourg Tir à l’arc

Union Sportive Mortagnaise Tennis de Table

Association Formation Equitation Réinsertion (Centre Equestre de la Scie)

Cheval Espérance

Club Nautique Dieppois

Faire du Sport Ensemble

GGHB (Groupement Gymnique Havre et Banlieue)

Handisport Grand Rouen

Les Volants de la Mi-Voie

Ymare Tennis Club

Olivier Navarranne

Crédit photo : Icon Sport