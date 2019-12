Appels à bénévoles pour les Championnats de France de Ski Sport Adapté

La Ligue Auvergne-Rhône-Alpes du Sport Adapté, avec le soutien du Comité Départemental Sport Adapté de l’Ain, organisera du 9 au 12 mars prochain les Championnats de France de Ski alpin et nordique Sport Adapté au sein de la station des Monts-Jura.

Cette compétition nationale accueillera plus de 150 compétiteurs en situation de handicap mental ou psychique, ainsi qu’une centaine d’accompagnateurs. Les délégations sont attendues lundi 9 mars pour la cérémonie d’ouverture aux alentours de 17h30, puis trois jours de compétition sont programmés en ski alpin et ski nordique. Afin de pouvoir accueillir les sportifs et leurs accompagnateurs dans les meilleures conditions possibles, la Ligue est à la recherche de bénévoles souhaitant s’investir sur ce projet. Différentes missions sont proposées : accueil, restauration, hébergement et communication. La Ligue recherche également des personnes souhaitant s’investir sur le sportif : officiel de la Fédération Française de Ski ou passionné de la discipline. Les bénévoles restent aujourd’hui la force vive de notre association et sans eux, nos actions ne pourraient être menées. Les Championnats de France promettent de vivre un moment sportif, de partage et de solidarité favorisant un peu plus l’inclusion des personnes en situation de handicap mental.

–

Pour s’inscrire > https://forms.gle/URqyRe8c2RuLGL7FA

–

Par Emmeline Comte

Crédit photo : VideoProd64