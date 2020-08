Dijon : une Cycl’Automnale pour valoriser le cyclisme handisport

Le Tadem Club dijonnais va organiser une randonnée de cyclotourisme ouverte à tous afin de promouvoir le cyclisme handisport auprès des valides comme des personnes en situation de handicap.



Le Tadem Club dijonnais, club de cyclisme handisport qui permet aux personnes en situation de handicap de pratiquer en tandem avec l’aide de pilotes valides, organisera sa première randonnée de cyclotourisme, appelée Cycl’automnale, le 19 septembre à Villebichot. Quatre parcours route, 50 km côté plaine, 70 km avec plaine et relief, 100 km côté relief et une randonnée découverte de 23 km, seront ouverts à tous. Cette manifestation a pour but de mieux faire connaître le cyclisme handisport après du grand public. Des animations avec essais de vélos adaptés seront proposées.

Cette Cycl’Automnale Pour Tous est référencée sur le calendrier FFCT et se tiendra en accord avec la règlementation sanitaire. Le Comité départemental handisport de Côte d’Or, le Comité départemental de cyclotourisme, la ville de Villebichot ainsi que l’Association de Sauvegarde du Patrimoine – cette Cycl’Automnale se déroulant le samedi des Journées européennes du patrimoine – participent à l’organisation.

Leslie Mucret